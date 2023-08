(Di mercoledì 30 agosto 2023) (Adnkronos) –l'di. Ieri sono stati trasferiti oltre 1.300in altri centri d'accoglienza italiani. Questa mattina sono 2.201 ipresenti all'. Tra questi 289 minori non identificati. I trasferimenti dall'proseguono senza sosta. Sono in corso operazioni di trasferimento di circa 600sulla nave militare San Giorgio. Mentre oggi pomeriggio è previsto un altro trasferimento di circa 500sulla nave di linea Galaxy. Inoltre è stato organizzato un volo dall'Oim che partirà alle 18 di circa 180, diretto a Roma. Infine, ultimo trasferimento di 150sulla nave Cossyra con circa 150 ...

a svuotarsi l'hotspot di Lampedusa. Ieri sono stati trasferiti oltre 1.300in altri centri d'accoglienza italiani. Questa mattina sono 2.201 ipresenti all'hotspot. Tra ......contrastare l'immigrazione illegale sulle rotte mediterranee e poi di come distribuire i. ...Meloni "Per questo ho deciso di dare piena applicazione al decreto Cutro, in tema di ......contrastare l'immigrazione illegale sulle rotte mediterranee e poi di come distribuire i. ...Meloni 'Per questo ho deciso di dare piena applicazione al decreto Cutro, in tema di ...

Migranti, continua a svuotarsi hotspot di Lampedusa: ultime notizie ... Adnkronos

Continua a svuotarsi l'hotspot di Lampedusa. Ieri sono stati trasferiti oltre 1.300 migranti in altri centri d'accoglienza italiani. Questa mattina sono 2.201 i migranti presenti all'hotspot. Tra ...«Sono previste particolari caratteristiche nella costruzione dello scafo, nella compartimentazione dello stesso ma anche sul fronte della stabilità della nave con persone a bordo — continua Caccia ...