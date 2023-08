Migranti | a Lampedusa altri due sbarchi con 89 persone

commenta Icontinuano ad arrivare a, dove nelle ultime ore stati registrati altri due sbarchi con un totale di 89 persone. A soccorrere i due natanti che, a detta dei, erano salpati ...Nella tarda serata di ieri si sono registrati due nuovi sbarchi di. Per un totale di 55 persone sbarcate sull'isola. Sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola. ...... viene fuori che dall'inizio dell'anno per 107.000accolti abbiamo speso (escluso i minori ...degli alloggi temporanei si stimano costi importanti soprattutto per l'hotspot didove ...

Migranti, 4.200 persone nell'hotspot di Lampedusa Adnkronos

I vigili del fuoco di Agrigento stanno montando, nell’area portuale di Porto Empedocle, un’altra gigantesca tenda per dare riparo ai migranti che vengono trasferiti da Lampedusa. Quattro, più piccole, ...I migranti continuano ad arrivare a Lampedusa, dove nelle ultime ore stati registrati altri due sbarchi con un totale di 89 persone. A soccorrere i due natanti che, a detta dei migranti, erano salpati ...