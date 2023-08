Michelle Hunziker e il bagnetto a Leone | «Lui così» I fan notano l’incredibile somiglianza con un noto personaggio

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 30 agosto 2023)si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna insieme alla sua famiglia. Ovviamente, con lei, Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza e il piccolo Cesare, ci sono anche i suoi amati cagnolini, Lilly e Odino. Nelle ultime storie pubblicate dalla conduttrice svizzera su Instagram, il barboncino toy è appena stato sottoposto al tanto temutoe lo scatto insieme aè esilarante. I suoi fan, inoltre, hanno notato la simpaticacon undi un famosissimo film. La storia Instagram distringe in braccio il suo barboncinoche è avvolto in un asciugamano ed ha appena ...