Meteo oggi e prossimi giorni | ultime ore del ciclone Poppea | poi tornano sole e caldo

(Di mercoledì 30 agosto 2023) (Adnkronos) – Ilha le ore contate e il maltempo dasta per abbandonare l'Italia. Dopo aver flagellato molte regioni italiane – segnati dall'allerta– con nubifragi, allagamenti, frane e colate di fango, acqua alta a Venezia e neve sulle Alpi,ora si sposterà ulteriormente verso la Penisola Balcanica ed entro giovedì 31 avrà abbandonato l’Italia, spiegano gli esperti del sito www.iL.it. Dopo iltornerà l’alta pressione che garantirà un periodo più stabile,ggiato e con temperature di nuovo in aumento. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, avvisa che il transito diverso i Balcani non sarà di certo indolore, infatti nella giornata ...

Il ciclone Poppea ha le ore contate e il maltempo sta per abbandonare l'Italia. Dopo aver flagellato molte regioni italiane con nubifragi, allagamenti, frane e colate di fango, dopo aver provocato una ...Queste condizioniestreme non hanno fermato il giovane campioncino del Velo che si è regalato ... scortato e assistito dal nonno, grande appassionato di ciclismo e ancorapraticante. ...... non li ha fermati né l'allertarossa né l'acqua che cadeva a secchi . Anzi: sfruttando gli ... che parla tanto di ambiente e di verde, ma che ha uno strano modo di tutelarlo, ene abbiamo ...

Meteo 30 agosto, ancora piogge e temporali nelle prossime ore: ecco dove METEO.IT

Infine qualche temporale potrebbe scoppiare pure al Sud, specialmente in Campania e sulla Calabria tirrenica. Il tempo si sarà già stabilizzato al Nordovest e in Sardegna dove saranno presenti ...Da domani sarà una realtà anche sull'Italia e darà il via ad alcuni giorni caratterizzati da tempo più stabile. Poco da dire dunque per le giornate di giovedì e di venerdì caratterizzate da valori ...