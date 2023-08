Meteo | le previsioni in Campania per mercoledì 30 agosto 2023

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,30. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 17mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3491m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero ...

Non sono più, in Italia, i giorni del codice rosso o arancione. Tutte le 27 città campione sono in verde da oggi, aveva resistito Bari fino a ieri ma il calo delle temperature, come il resto d'Italia ...Minimo depressionario in definitivo allontanamento verso Est, ne consegue un lieve aumento della pressione e un generale miglioramento delle condizionisulla nostra regione Queste ledi Limet Liguria per le prossime ore: Mercoledì 30 agosto 2023 Al mattino cielo poco o parzialmente nuvoloso con qualche cumulo più consistente nelle ...Quando torna il caldo Secondo letra sabato 2 e domenica 3 l'Italia sarà interessata da un'ondata di calda provocata dall'anticiclone africano Bacco che arriverà da Marocco e Algeria. Le ...

Meteo Cronaca: Ciclone POPPEA sull'Italia. Nubifragi, Frane, Esondazioni e Neve, FOTO, VIDEO e Previsioni iLMeteo.it

Nuvole ma poi torna il sereno con temperature gradevoli. Questa in estrema sintesi la situazione meteo in Sicilia per la giornata di mercoledì 30 agosto. Massime comprese tra i 23 ed i 33 gradi. La pr ...Le incognite del tempo sono però alla base del successo di un produttore ... disagi ma complessivamente possiamo dire che l’abbiamo scampata. Chiaramente le previsioni ci hanno messo in forte ...