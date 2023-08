Meteo | da Poppea all’anticiclone Bacco | cosa cambia nel fine settimana

... allagamenti, frane e colate di fango, dopo aver provocato una rarissima acqua alta a Venezia e dopo aver fatto tornare la neve sulle Alpi,ora si sposterà ulteriormente verso la Penisola ...Nel fine settimana il ciclonelascerà il posto quasi ovunque al cielo sereno e al sole, che riporterà le temperature a 28 - 30 gradi, con picchi di 35 in Sardegna.Dopo la sfuriata di quest'ultima parte del mese di agosto, sta per cambiare tutto nuovamente. Nell'estate 2023 non ci si annoia mai e il cicloneche ha recentemente abbassato le temperature è pronto a lasciare spazio a un nuovo anticiclone. Almeno questo prevedono i modelli previsionali del Centro Europeo di cui parla il sito www.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it avvisa che il transito di Poppea verso i Balcani non sarà di certo ... specialmente in Campania e sulla Calabria tirrenica. Il tempo si sarà già ...FOGGIA – Il ciclone Poppea ha le ore contate e il maltempo sta per abbandonare ... Maltempo, pioggia, temporale, ombrello, ph. Ansa Il tempo si sarà già stabilizzato al Nordovest e in Sardegna dove ...