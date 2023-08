Meloni sente Saied sulla questione migranti Da Lampedusa parte lo sgombero di mille persone

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il Presidente del Consiglio Giorgiaha avuto, martedì 29 agosto, una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica di Tunisia, Kais. Al centro dei colloqui le relazioni bilaterali e la gestione dei flussi migratori alla luce della emergenza che continua a colpire entrambi i Paesi. Si è convenutonecessità di continuare ad aumentare gli sforzi a tutto campo per rafforzare la lotta contro la migrazione illegale. Il Presidenteha assicurato il costante sostegno alle Autorità tunisine daitaliana e nel contesto europeo. Gli interventi in cantiere Il Governo ha un cronoprogramma sul dossier: ogni settimana – per fare il punto – si riunirà la cabina di regia nel Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Quello di ...