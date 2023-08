Meloni rivendica la tassa sugli extraprofitti delle banche | “Non difendo le rendite di posizione”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La presidente del Consiglio, Giorgiala: “Sul piano politico mi sono assunta la responsabilità della decisione”. In un’intervista al Sole 24 Ore, la presidente del Consiglio spiega che “re quel margine è una cosa di buon senso”.parla dellareplicando alle critiche, anche interne alla sua maggioranza: “Non c’entra con certi commenti che ho letto, “voletere la ricchezza guadagnata”. No. Io non tasserò mai il legittimo profitto imprenditoriale e agirò sempre per aiutare a creare ricchezza. Però non intendo difendere ledi ...