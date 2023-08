Meloni | nella manovra non risparmi | ma migliore utilizzo delle risorse

(Di mercoledì 30 agosto 2023) AGI - Con la prossimail governo non procederà a tagli, ma a una gestione. Lo ha detto la premiere, Giorgia, in una lunga intervista al Sole 24 Ore. "In Cdm non ho parlato dima di miglior. E comunque è presto per anticipare le misure" ha detto la Presidente del Consiglio, "Ne stiamo ancora discutendo col ministro dell'Economia e con i ministri. Tra gli obiettivi comunque c'è sicuramente quello del taglio del cuneo fiscale".ha anche parlato della tassazione degli extraprofittibanche. "Il profitto è chiaramente il motore di un'economia di mercato. Ma questo vale quando il profitto deriva dall'intraprendenza ...

AGI - Con la prossima manovra il governo non procederà a tagli, ma a una gestione migliore delle risorse. Lo ha detto la premiere, Giorgia Meloni, in una lunga intervista al Sole 24 Ore.