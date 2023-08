Meloni ingabbia la legge di bilancio E spera nella Ue

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il giro di vite della premier almeno un po’ ha funzionato. Ieri i leader alleati, Salvini e Tajani, hanno evitato di illustrare la manovra dei loro sogni e di beccarsi first appeared on il manifesto.

Guido Crosetto , il king maker disui temi militari, ha indossato l'elmetto nella trincea ... Anche a suo avviso, la 185 è una legge che. Prevede troppi lacci e lacciuoli. Troppa ...Guido Crosetto , il king maker disui temi militari, ha indossato l'elmetto nella trincea ... Anche a suo avviso, la 185 è una legge che. Prevede troppi lacci e lacciuoli. Troppa ...

La settimana, storie e analisi: Meloni difende la tassa sui “profitti ... Fortune Italia

Matteo Renzi scalpita da apparire quasi un leone in gabbia. Forte della sua indubbia capacità di fare manovre di Palazzo, per le quali però spazio non c’è, tant’è che dice persino quello che solo in a ..."Così la Bce offrirebbe ai paesi europei lo spazio fiscale per gli investimenti pubblici indispensabili per la transizione energetica" ...