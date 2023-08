Giorgia"ha promesso cheun giro nelle periferie, quando e come non lo so ma ha promesso che verrà: l'ho vista molto convinta e credo che i cittadini di questi territori hanno bisogno di ...Don Coluccia: "un giro nelle periferie" Giorgia"ha promesso cheun giro nelle periferie, quando e come non lo so, ma ha promesso che verrà: l'ho vista molto convinta e credo ......sottolineando che questo non lefare alcun passo indietro. " Ringrazio quanti hanno espresso vicinanza in merito alle minacce ricevute in vista della mia visita a Caivano ", ha scritto...

Meloni farà un giro nelle periferie, 'grazie a Don Coluccia' Agenzia ANSA