Meloni “Extraprofitti? Non difendo rendite di posizione”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – «Il profitto è chiaramente il motore di un'economia di mercato. Ma questo vale quando il profitto deriva dall'intraprendenza imprenditoriale. Cosa diversa è quando registriamo profitti frutto didi posizioni. Glidelle banche sono il frutto della decisione della Bce di alzare il tasso di interesse”. Lo dice la premier Giorgiain un'intervista sul Sole 24 Ore.“Gli istituti di credito – aggiunge- hanno adeguato con grande tempestività gli interessi attivi, quelli relativi, per esempio, a un mutuo. Gli interessi passivi, invece, li hanno lasciati invariati. Tassare quel margine è una cosa di buon senso. Non c'entra con certi commenti che ho letto, “volete tassare la ricchezza guadagnata”. No. Io non tasserò mai il legittimo profitto imprenditoriale e agirò sempre per aiutare a creare ...