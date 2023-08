Meloni al Parco Verde di Caivano | minacce social per il Reddito di cittadinanza

...della Regione Campania Vincenzo De Luca al governo per evitare il ripetersi di crimini come gli stupri reiterati nei confronti delle due ragazzine delVerde di Caivano. Giorgiasta per ...Ma questo non vuol dire che non frequenti persone delVerde. Voglio che frequenti le scuole ...Nel frattempo la madre di una delle vittime ha lanciato un appello alla premier Giorgia, che ...... 'Gli stessi soldi cheha dato nel 2022 alle società di calcio vadano alle periferie' Stupro di Caivano, due indagati maggiorenni per gli abusi sulle cuginette delVerde. E spuntano 10 ...

Il corteo a Caivano contro il degrado, giovedì Meloni al Parco Verde - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

come quello dello stupro delle due cuginette al Parco Verde di Caivano, diventa motivo per contestare il Governo e le sue politiche. Tanti i messaggi di odio e rancore contro il Presidente Giorgia ...Giorgia Meloni domani sarà a Caivano, la città che da giorni è al centro delle cronache nazionali per i brutali stupri che si sono registrati nel quartiere Parco Verde. Caivano è una di quelle ...