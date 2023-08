(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 ago. (Labitalia) - Intelligenza artificiale, olografia,aumentata e, simulazioni e, in generale, un'integrazione sempre più netta tra processi aziendali e applicazioni digital avanzate. Sono queste le tecnologie 4.0 in cui è specializzata, impresa nata per iniziativa degli ingegneri Antonio e Gianluca Franzese e che ha da poco festeggiato i 20 anni di attività. Fondata a Roma nel 2002, affianca al proprio know-how ingegneristico, creatività e multilità per rispondere alle nuove esigenze. Attraverso la realizzazione di software e applicazioni all'avanguardia, progettazione di e-Learning Management System 3D e Gamification, l'impresa italiana ha un obiettivo ben preciso: innovare, immaginare una nuova visione ...

Media Engineering, Ai, ologrammi e realtà virtuale nel futuro delle imprese La Gazzetta del Mezzogiorno

Sono queste le tecnologie 4.0 in cui è specializzata Media Engineering, impresa nata per iniziativa degli ingegneri Antonio e Gianluca Franzese e che ha da poco festeggiato i 20 anni di attività.Antonio Franzese di Media Engineering spiega il cambiamento degli scenari di fruizione dei concerti dal vivo dovuti all'integrazione tra olografia e intelligenza artificiale.