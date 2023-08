Media Engineering | Ai | ologrammi e realtà virtuale nel futuro delle imprese

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tecnologie 4.0 in grado di creare avatar che fanno rivivere anche gli artisti del passato Intelligenza artificiale, olografia,aumentata e, simulazioni e, in generale, un’integrazione sempre più netta tra processi aziendali e applicazioni digital avanzate. Sono queste le tecnologie 4.0 in cui è specializzata, impresa nata per iniziativa degli ingegneri Antonio e Gianluca Franzese e che ha da poco festeggiato i 20 anni di attività. Fondata a Roma nel 2002, affianca al proprio know-how ingegneristico, creatività e multilità per rispondere alle nuove esigenze. Attraverso la realizzazione di software e applicazioni all’avanguardia, progettazione di e-Learning Management System 3D e Gamification, l’impresa italiana ha ...

Sono queste le tecnologie 4.0 in cui è specializzata, impresa nata per iniziativa degli ingegneri Antonio e Gianluca Franzese e che ha da poco festeggiato i 20 anni di attività. ......" said Paul Byers, Executive Director ofat WQED. Learn more about EonStor GS Connect ...- tv - broadcasting - company - wqed - adopts - infortrend - storage - for - seamless -- ...... EPI - 321, in mice and non - human primates, and platform advances including theof ... Cox Epic Bio Manager, Investor Relations and Corporate Communications shawn.cox@epic - bio.com...

Media Engineering, Ai, ologrammi e realtà virtuale nel futuro delle ... Adnkronos

Sono queste le tecnologie 4.0 in cui è specializzata Media Engineering, impresa nata per iniziativa degli ingegneri Antonio e Gianluca Franzese e che ha da poco festeggiato i 20 anni di attività.Being acknowledged as a strong performer by Gartner Peer Insights and winning the Multiyear Product of the Year award from Plant Engineering showcase our commitment ... Inc. Business Media is the ...