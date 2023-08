(Di mercoledì 30 agosto 2023) Al di là del risultato sorprendente ottenuto due anni fa, con la vittoria di Ricciardo a, laè reduce da prestazioni brillanti in qualifica a Zandvoort. È tra i team, però, che non ha ...

A Monza vedremo quali soluzioni specifiche presenterà, come tutte le squadre. Zandvoort ha confermato la velocità della MCL60 "Torniamo dal GP d'Olanda con entrambe le macchine a punti, che ...Lanello specifico, non si è trovata a proprio agio a Zandvoort in condizioni miste, quindi ...In questa settimana ho parlato con gli ingegneri di quanto accaduto e adesso puntiamo dritti...... ma per fortuna da quelle parti c'è anche chi si è voltatoil mondo delle corse, non ... Hulme e, il meglio dell'automobilismo neozelandese I neozelandesi sono stati anche un popolo iridato ...

McLaren verso Monza, Stella: macchina veloce, lotteremo là davanti

