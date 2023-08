Maxime Lopez nel mirino dell’Inter | tutto vero! Un fattore farà la differenza

(Di mercoledì 30 agosto 2023)è uno dei nomi seguiti dall’Inter per quanto riguarda il centrocampo. La dirigenza valuta il centrocampista del Sassuolo come possibile colpo in cabina di regia.VERO –è uno dei giocatori nel. La dirigenza, insieme a Simone Inzaghi, valutano l’acquisto di un ultimo innesto nella zona centrale del campo e riflettono sul possibile acquisto del francese di proprietà del Sassuolo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ottimo rapporto con il club neroverde potrebbe agevolare la trattativa, proprio nelle ultime ore di calciomercato. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

