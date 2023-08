Marianna Aprile e la drammatica gaffe con Alemanno | Io e lei | cala il gelo a La7

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Sevoleva difendere Giannidagli attacchi scomposti e imprecisi di Christian Raimo, missione fallita. La conduttrice di In Onda su La7 e il suo collega Luca Telese prendono le distanze dalle parole dello scrittore di ultra-sinistra, anti-fascista per auto-definizione, che presenta l'ex sindaco di Roma in collegamento come "condannato per mafia capitale". Falso, tanto cheprende la parola per zittirlo: "Ma questo piccolo provocatore dove lo avete trovato? Scusa Telese, ma mi avete invitato in questa televisione per essere insultato da questo signore? Esprimiti in maniera civile. Non sono stato condannato per Mafia capitale, sono stato assolto, prosciolto, non incominciamo a dire stupidaggini perché ti denuncio per diffamazione. Quindi modera le parole perché sei già fuori le righe". ...