... Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini ore 20.45- Torino su Dazn Telecronaca: Riccardo ... Pierluigi Pardo e Darioore 20.45 Lazio - Genoa su Dazn Telecronaca: Edoardo Testoni e ......35 Rubrica: Professione Presidente, Malago' ore 22:55 Rubrica: Croquetas -MARTEDI 29 ...05 Rubrica: Croquetas - Rolando Schiavi ore 19:55 Rubrica: Fedi - Juventus vsore 20:15 Rubrica: ...... la Lazio va visita al Lecce, Juventus in casa dell'Udinese e, in chiusura lunedì, di scena a ... Dario Mastroianni e Dariosu Sky Telecronaca: Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani ore 20.

Marcolin: “Il Milan ha l’occasione di rimanere a punteggio pieno” Pianeta Milan

Dario Marcolin ha svelato un retroscena che riguarda l'ultimo difensore arrivato in azzurro dal mercato estivo: 'Ho parlato con Rudi Garcia'.Ci si gioca già tanto contro il Milan, per non renderlo un campionato in salita dopo sole tre giornate. Natan Tutti sono abituati con Kim oggi, ma per giudicare l’operato di Juan Jesus che ora è il ...