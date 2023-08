Marcianise | stendardo contro la violenza sulle donne sulla facciata del municipio

(Di mercoledì 30 agosto 2023). Unolaè stato affisso dall’amministrazione comunale didelcon scritto a chiare lettere “Solo un piccolo uomo usaper sentirsi grande: no alla“. A farsi promotori dell’iniziativa – che giunge dopo gli stupri avvenuti a Caivano, in provincia di Napoli e a Palermo – sono stati il primo cittadino sindaco Antonio Trombetta, il commissario Valerio Consoli e l’assessore Carmela Posillipo che ha tra le sue deleghe annovera anche quella delle politiche della famiglia e del contrasto alladi genere. Il messaggio verrà ...

