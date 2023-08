(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il 31 agosto e 1° settembre a Palazzo Te gli show di Brignano, Coma Cose, Gianni Morandi e Stefano Bollani Stefano Bollani Portrait, grazie alla collaborazione tra Shining Production e Comune di, conè diventata una meta imprescindibile per gli appuntamenti con la grande musica italiana e internazionale e gli spettacoli dal vivo. A luglio i concerti di Sting, Baustelle, Sigur Rós, Onerepublic e Fabri Fibra in cinque giorni hanno portato in città 23.000 spettatori dall’Italia e dal mondo, accolti in una piazza dalla bellezza unica. Il fascino diha catturato anche l’attenzione di tutti gli artisti e i Onerepublic in un post su IG hanno scritto: “Ufficialmente,offre una delle venue più ...

Mantova Summer Festival: il programma 2023 L'Opinionista

