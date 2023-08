Manovra | Richetti | ' ne serve una basata su scuola | lavoro e sanità'

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Mentre in Germania si discute di come sostenere i salari e rilanciare la produttività, in Italia prepariamo unaper finanziare l'autonomia di Calderoli e la propaganda della destra.unatutta su". Così Matteo, capogruppo Camera di Azione-Italia viva, al Tg1.

... Serrachiani (Pd), Laus (Pd), Conte (M5S), Orlando (Pd) e(Az - Idv), che però chiedono in ...con il ministro dell'economia e finanze Giancarlo Giorgetti ha sottolineato che la prossima......, l'esito dell' incontro a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni . Per Calenda la premier "vuole affrontare tutte le questioni del lavoro e dei salari con la...L'esame dellarimane prevista in Senato tra il 27 e il 29 dicembre in attesa di capire i ... Luigi Marattin, lasciando i lavori della commissione insieme al capogruppo Matteo. "Da ...

Ultimo'ora: Manovra: Richetti, 'ne serve una basata su scuola, lavoro ... La Svolta

in Italia prepariamo una manovra per finanziare l’autonomia di Calderoli e la propaganda della destra. Serve una manovra tutta su lavoro, sanità e scuola”. Così Matteo Richetti, capogruppo Camera di ...