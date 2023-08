Manovra | Nevi Fi | ' sostegno con taglio cuneo | misure natalità e pensioni minime'

'In questo modo - spiega il portavoce del partito Raffaele- possiamo attrarre investimenti e ...una tantum non possono essere usati a copertura delle misure di spesa come quelle della. ...' Forza Italia chiede uno sforzo per stabilizzare la riduzione del cuneo fiscale e dall'altra parte un incremento delle pensioni minime'. Così Raffaele, portavoce e vice presidente vicario di Forza Italia ai microfoni del Gr Radio RAI.Dichiara a Omnibus il vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito, Raffaele. 'Liberalizzazioni e privatizzazioni sono un tema da affrontare e Giorgetti ha ...

Manovra: Nevi, incrementare le pensioni minime Agenzia ANSA

con la cosiddetta ‘manovra d’estate’ e che ha fatto scattare sull’attenti ... con le parole del vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito, Raffaele Nevi, intervenuto ..."Forza Italia chiede uno sforzo per stabilizzare la riduzione del cuneo fiscale e dall'altra parte un incremento delle pensioni minime". Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e vice presidente ...