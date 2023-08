Manovra | Fratoianni | ' promesse elettorali già tradite | austerità è parola ordine destra'

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - ", privatizzazioni emancate. Meloni mette le mani avanti su unaeconomica che si annuncia come un salasso per le famiglie italiane. Le parole d'? Rigore, risparmiare su tutto, rispettare ogni vincolo di bilancio, anche se all'appello mancano già 20 miliardi solo per rifinanziare quanto già speso. E infine, ciliegina sulla torta, si riapre la stagione delle privatizzazioni: a chi toccherà questa volta? Porti, Enel, Eni, Poste, Ferrovie dello Stato: riparte la lotteria. Ledella campagna elettorale sono giàe abbandonate, gli investimenti unasconosciuta". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola, parlamentare dell'Alleanza ...

La "memoria" è nelle mani di(Avs), Serrachiani (Pd), Laus (Pd), Conte (M5S), Orlando (...con il ministro dell'economia e finanze Giancarlo Giorgetti ha sottolineato che la prossima...... pensiamo a leader di sinistra come Fassino, Franceschini eche hanno fatto politica ... basti pensare allo sciopero preventivo contro unache non c'era ancora. Schlein si mobilità ...Meloni è in imbarazzo e manda avanti i suoi. Mettono le mani avanti e annunciano di non trovare i soldi per la. Ma il peggio è che mentono ai cittadini, perché è falso che i soldi non ci siano. Basta andare a prenderli dove ci sono Ad esempio dalle tasche dei ricchi, che stanno accumulando patrimoni ...

Manovra, Fratoianni (Si): "Austerità e privatizzazioni, il governo ha ... Globalist.it

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Meloni è in imbarazzo e manda avanti i suoi: mettono le mani avanti e annunciano di non trovare i soldi per la manovra. Non trovano i soldi necessari e già questo bastereb ...Fratoianni: «Meloni è in imbarazzo e manda avanti i suoi: mettono le mani avanti e annunciano di non trovare i soldi per la manovra. Non trovano i soldi necessari e già questo basterebbe per bocciare ...