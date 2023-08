Manodopera – Interdit aux chiens et aux italiens | un film umanista in sfavillante stop motion

Ritorniamo in Francia con l'epopea famigliare di Alain Ughetto, una poetica animazione in plastilina e cartoni intitolataaux chiens et aux Italiens, per l'Italia. Chissà se ...IL TITOLO ORIGINALE:AUX CHIENS ET AUX ITALIENSè il racconto - oggi quanto mai necessario - di quando eravamo noi quelli a cui era vietato l'ingresso. Le discriminazioni subite ...Il 31 agosto esce in sala con Lucky Red il lungometraggio d'animazioneAux Chiens Et Aux Italiens) e per l'occasione il suo creatore Alain Ughetto incontrerà il pubblico a Genova, in una sala del Circuito Cinema. Per il lancio del film, Lucky Red ...

Manodopera debutta al cinema il 31 agosto: “Oggi i migranti non sono accolti come dovrebbero né in Italia e né in Francia, da nessuna parte” ...Poesia pura. Arriva finalmente al cinema giovedì 31 agosto Manodopera, il film di animazione scritto e diretto da Alain Ughetto con le musiche del premio Oscar Nicola Piovani.