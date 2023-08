Mancano 6mila maestri | incertezza per l’avvio dell’anno scolastico a Roma

(Di mercoledì 30 agosto 2023) A sole quarantotto ore dalla riapertura di nidi e scuole materne, l'inizio dell'annoper i bambini dai zero ai 3 anni potrebbe essere accompagnato da una serie di problematiche. I sindacati stanno esprimendo preoccupazione e scontento, puntando il dito contro il Comune di, responsabile della gestione delle circa 500 strutture educative nel territorio. Attualmente, non sono stati ancora annunciati ufficialmente tutti gli incarichi per le 6.000 educatrici in organico aCapitale, un passo essenziale per valutare se siano necessarie assunzioni di supplenti. Inoltre, rimane in sospeso la questione riguardante oltre 800 operatori dedicati all'"integrazione sulla disabilità", ossia coloro che forniscono supporto ai bambini con necessità speciali. L'articolo .

