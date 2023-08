Malagò | «Spalletti è un allenatore formidabile | non ha avuto questioni contrattuali peggiorate»

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il presidente del Coni Giovanniha parlato a Radio Serie A del cambio panchina della Nazionale italiana, passata ora all’ex Napoli Luciano: «La Nazionale ora ha dato le chiavi a uncome, che è motivatissimo per ottenere risultati. Lui stesso non ha». E su Roberto Mancini ha commentato: «Mancini a sua volta credo sia contento per la sua scelta di vita, quindi l’errore è stato solo forse di tempistica. Non credo che l’addio alla Nazionale sia legato allo staff, ma a volte i momenti si dicono le cose sono anche più importanti della decisione stessa. Alla fine credo però che tutte le parti in causa siano felici». L'articolo ilNapolista.

