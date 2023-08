Malagò | “Scudetto? Vedo che 3 o 4 squadre sono superiori alle altre”

'Ho scelto Spalletti perché ha vinto lofacendo emozionare Napoli e tutti quelli che amano ... Spalletti è stato contattato dal presidente del Coni, Giovanni. Per la Nazionale di calcio '...'Ho scelto Spalletti perché ha vinto lofacendo emozionare Napoli e tutti quelli che ... Spalletti è stato contattato dal presidente del Coni, Giovanni. Per la Nazionale di calcio '...... ma De Laurentiis e il suo ex allenatore, che gli ha fatto vincere lo. Lo scrive la ... Il presidente del Coniè solo una delle personalità intervenute per ragionare con il patron del ...