Malagò | «Gli stadi sono il problema principale | serve l’Europeo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Giovanni, presidente del CONI, ha parlato della situazionedel calcio italiano. Tutti i dettagli Giovanni, presidente del CONI, ha parlato a RadioTv Serie A. PAROLE – «Quest’anno ne vedremo delle belle in campionato. Vedo 3 o 4 squadre che sulla cartasuperiori alle altre, con un campionato più avvincente, divertente e con tante sorprese come queste prime due giornate.? Nonun, ma il. Ioil portabandiera del cambiamento infrastrutturale, lo faccio per tutte le discipline sportive. Ospitare gli Europei? Ritengo che i grandi eventi per l’Italiaindispensabili affinché questo possa avvenire».