Makelele | «Con le offerte dagli arabi i calciatori risolvono la loro vita dopo il calcio»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 agosto 2023), ex calciatore francese che ha vestito le maglie di Celta e Real Madrid, ha commentato gli acquisti dei clubnelle squadre europee, giustificando la scelta di queiche decidono di non farsi sfuggire «un’opportunità unica». «Non mi sorprende più niente del. Ora i giocatori pensano di più allailperché non ci sono più tanti soldi, ora devono lavorare quando smettono di giocare. Con questepossono risolvere la, per questo dobbiamo lasciare che approfittino di queste opportunità». Makélélé tornerà in campo a Vigo stasera per giocare la partita delle leggende con cui ilmondiale commemorerà il centenario del ...