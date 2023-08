Macron | svolta storica | quale abito vieta a scuola | senza precedenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) «L'abaya non potrà più essere indossata a». L'abaya è la tunica islamica femminile che copre il corpo dalle spalle ai piedi e che spesso è accompagnata da un velo integrale, il niqab, che lascia scoperti soltanto gli occhi, o dall'hijab, il velo che offre alla vista degli altri soltanto l'ovale del viso. E la decisione dirne l'uso è stata annunciata domenica sera dal ministro dell'Istruzione francese, Gabriel Attal. «Ladella Repubblica è stata costruita sulla laicità, ossia sulla libertà di forgiarsi le proprie opinioni e di emanciparsi attraverso la. Non bisogna poter determinare la religione di uno studente entrando in una classe», ha dichiarato il ministro al 20heures di Tf1, il giornale della sera sul primo canale francese, descrivendo l'abaya come «un gesto religioso, volto a testare la ...