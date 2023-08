Lukaku già con il Milan? Il piano della Roma e di Mourinho

Smaltita l'euforia , è il momento dei programmi: quando tocca aE' presto per dirlo ma è ragionevole immaginare che, se tutti i documenti per il trasferimento saranno a posto,venerdì sera lo vedremo in panchina all'Olimpico . Precettato subito da ...è poi partito alla volta di Villa Stuart, per le consuete visite mediche prima della firma del contratto. Potrebbe essere in panchinavenerdì, per il match dell'Olimpico contro il Milan.... almeno per numeri: il tridente- Dybala - Belotti vanta in carriera poco meno di 300 gol in ... I tifosi, questo è sicuro, sonopazzi di lui e in città non a caso è comparso il primo ...

Roma già pazza di Lukaku, è bagno di folla a a Ciampino - Calcio ... Agenzia ANSA