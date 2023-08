Lukaku-Dybala la coppia di cristallo | lo scorso hanno saltato 40 partite Libero

(Di mercoledì 30 agosto 2023)alla Roma faràcon. Ne scrivecon Claudio Savelli.giunge in prestito secco (5,8 milioni di euro al Chelsea e 7,5 milioni netti al giocatore, che ha deciso di ridursi lo stipendio) e poi chissà, anche perché Mourinho è in scadenza e per ora di rinnovo non si parla.era lache aveva progettato l’Inter per vincere lo scudetto. Non un decennio fa ma l’anno, praticamente ieri. L’unico problema è che, come tutte le cose preziose, andrà maneggiata con cura:sono di, se cadono tendono a rompersi a lungo. Loanno, il belga ha22tra ...

più: se l'avessero raccontato un paio d'anni fa ai tifosi della Roma che ieri a Ciampino urlavano gioia e orgoglio davanti a quell'omone in maglietta nera, nessuno ci avrebbe creduto . ...Smaltita l'euforia , è il momento dei programmi: quando tocca aE' presto per dirlo ma è ragionevole immaginare che, se tutti i documenti per il ...molto probabilmente mancherà, fermato ...... mentre nel 2022 è stata la volta del tesseramento di Paulo. Inutile dire che anche il ... Così ieri, forse per via del cosiddetto effetto, sono iniziati a circolare i nomi di Leonardo ...

Lukaku alla Roma, Pruzzo: «Questo è l'attacco più forte, con Dybala valgono 40 gol» ilmessaggero.it

come Mourinho lo è in panchina, dove può imitare altri santoni venuti da Milano, da Helenio Herrera a Liedholm e Capello, guarda caso i condottieri degli ultimi due scudetti. Lukaku dopo Dybala e dopo ...Insomma, per essere Romelu Lukaku ci vogliono tante cose. Più negative che positive, ma ne parleremo dopo. E facciamo anche una premessa: qui non si valuta la bontà dell’acquisto, l’inserimento negli ...