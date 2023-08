Lukaku alla Roma | ufficiale | contratto depositato

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il centravanti belga in prestito dal Chelsea Ora èl’ingaggio da parte delladi Romeluin prestito dal Chelsea. Il club giallorosso ha infattiin Lega Serie A ildel trentenne belga. L’arrivo del belga nella capitale, con accoglienza in grande all’aeroporto, ha acceso l’entusiasmo dell’ambiente giallorosso che sogna in grande dopo il grande acquisto estivo. Per il centravanti arrivato dal Chelsea è concreto l’obiettivo di conquistare il titolo di capocannoniere, opzione che su Goldbet e Better paga 8 volte la posta.cheprima annata in casanista raggiunge quota 16 gol, invece, si gioca a 1,90, mentre l’opzione che lo vedrebbe rimanere sotto il tetto dei 16 centri è proposta a 1,80. Dopo la ...

sbarca a Ciampino. Bagno di folla per il nuovo attaccante della Roma Inoltre, domani l'ex Juventus comunicheràFederazione argentina di non voler rispondereconvocazione (che sarebbe ...... il colpo dell'estate lo ha messo a segno la Roma, ponendo finetelenovela, durata alcuni mesi, relativa al destino di un top player come Romelu, soffiato dai Friedkin a Inter e Juve . ...... per Dybala regna inevitabilmente la cautelaluce soprattutto della sua cartella clinica. ... In panchina accanto a lui dovrebbe esserci anche Romelu, diventato ufficialmente un nuovo ...

Lukaku che alla prima annata in casa romanista raggiunge quota 16 gol, invece, si gioca a 1,90, mentre l'opzione che lo vedrebbe rimanere sotto il tetto dei 16 centri è proposta a 1,80. Dopo la ...Romelu Lukaku è atterrato nella capitale e vestira la maglia della ... Invece in casa Bologna è vicino alla chiusura uno scambio con il Nottingham Forest: Nico Dominguez andrà in Premier, con Remo ...