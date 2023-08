Lucca Film Festival ' 23 Parata di stelle in città |  da Sandrelli a Martone | Rossi Stuart e Salvatores

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il 23 settembre taglio del nastro per i 9 giorni di manifestazione. In vetrina produzioni contemporanee indipendenti, premi in palio. Grande attesa per la notte del 30 quando il centro diventerà un ...

Il 23 settembre taglio del nastro per i 9 giorni di manifestazione. In vetrina produzioni contemporanee indipendenti, premi in palio. Grande attesa per la notte del 30 quando il centro diventerà un ...Festival 2023, dal 23 settembre il grande evento che illuminerà la Toscana. Grandi nomi anche per questa 19.ma edizione: già confermati: Kim Rossi Stuart, Stefania Sandrelli, Gabriele ...Si tiene dal 23 settembre al 1 ottobre 2023 , ilFestival 2023 , giunto alla 19° edizione, uno degli eventi di punta del panorama culturale italiano, presieduto da Nicola Borrelli e realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa ...

Grande attesa per la notte del 30 quando il centro diventerà un set Lucca, 30 agosto 2023 - Il red carpet di Lucca Film Festival 2023 è ormai vicinissimo. I giorni da cerchiare sul calendario sono ...