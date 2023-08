Lucca Film Festival 2023 | Stefania Sandrelli | Kim Rossi Stuart e Gabriele Salvatores tra gli ospiti

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tanti glidella 19°edizione dellucchese, daa Kim, Mario Martone e il Premio Oscar, i lungometraggi, i cortometraggi, l'eventoEffetto Cinema e il nuovo concorso di cortometraggi, LFF for Future. Si tiene dal 23 settembre al 1 ottobre, il, giunto alla 19° edizione, uno degli eventi di punta del panorama culturale italiano, presieduto da Nicola Borrelli e realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di. L'edizionesaprà come sempre valorizzare al meglio le produzioni contemporanee ...

Il 23 settembre taglio del nastro per i 9 giorni di manifestazione. In vetrina produzioni contemporanee indipendenti, premi in palio. Grande attesa per la notte del 30 quando il centro diventerà un ...Festival 2023, dal 23 settembre il grande evento che illuminerà la Toscana. Grandi nomi anche per questa 19.ma edizione: già confermati: Kim Rossi Stuart, Stefania Sandrelli, Gabriele ...Si tiene dal 23 settembre al 1 ottobre 2023 , ilFestival 2023 , giunto alla 19° edizione, uno degli eventi di punta del panorama culturale italiano, presieduto da Nicola Borrelli e realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa ...

Lucca Film Festival 2023, dal 23 settembre il grande evento che illuminerà la Toscana MYmovies.it

Il grande evento è in programma venerdì 8 settembre alle ore 21 nella splendida cornice del Giglio. E’ gratuito, ma occorre comunque ritirare il biglietto in distribuzione dalle 10.30 di mercoledì 6.Il 23 settembre taglio del nastro per i 9 giorni di manifestazione. In vetrina produzioni contemporanee indipendenti, premi in palio. Grande attesa per la notte del 30 quando il centro diventerà un se ...