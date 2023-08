Lozano sempre più vicino al Psv | il gesto del calciatore è embelematico

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 30 agosto 2023) È stata svelata la reazione dialle notizie odierne per cui l’affare fra Napoli e Psv per la sua cessione sarebbe ancora bloccato. Non si è ancora sbloccato l’affare che doveva portare Hirvingdal Napoli al Psv Eindhoven. Per il messicano si tratterebbe di un ritorno dopo i due anni in Olanda fra il 2017 e il 2019 prima della sua ricca cessione proprio agli azzurri, che fecero di lui ilall’epoca più costoso della storia azzurra. La storia d’amore frae il Napoli poi non è mai sbocciata fra incomprensioni tattiche e rendimento mai all’altezza delle altissime aspettative. Ora, ad un anno dalla scadenza del suo contratto, la strada della cessione sembra obbligata: senza di questa, il messicano potrebbe solo restare come separato in casa.-Psv, c’è il retroscena Sky ...