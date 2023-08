Calciomercato Napoli - Addio, ormai ci siamo coll Napoli che con i 6,5 milioni lordi risparmiati con il Chucky, paga gli stipendi dei tre nuovi arrivati. Ora torna al, dopo essere stato trattato questa estate quasi ......traEindhoven e Glasgow Rangers: in Scozia, all'andata, è finita 2 - 2. Olandesi che, in caso di qualificazione, potrebbero contare nella fase a gironi su un campione d'Italia in carica,, ...alSempre stando a quanto riportano i media messicani, pur di tornare nei Paesi Bassi alavrebbe rifiutato offerte provenienti da MLS, Arabia Saudita e Turchia, tanto era il ...

Psv in chiusura per Lozano: tutti i dettagli GianlucaDiMarzio.com

Corriere dello Sport – Lozano-Psv, il giocatore è pronto al ritorno: firmerà un triennale da 3mln. L’edizione odierna del quotidiano ha posto l’attenzione sul futuro di Hirving Lozano. Il messicano ha ...Il calciomercato del Napoli starebbe per concludersi con gli ultimi temi caldi: Hirving Lozano saluta in direzione PSV, mentre ci sarebbe da sciogliere il nodo rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia ...