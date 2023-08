Lotus - Emeya | l' Hyper-GT elettrica punta sul piacere di guida - VIDEO

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il 7 settembre lapresenterà la, la-GTche affiancherà la Eletre nella nuova gamma ad emissioni zero prodotte in Cina, grazie alle sinergie della proprietaria Geely. Nell'anticipare la vettura con un teaser, la Casa ha voluto mettere in risalto l'hashtag #forthedrivers, suggerendo un'impostazione pensata per il massimodi. Piattaforma comune. Nel brevedi presentazione, la super berlina si mostra in penombra e non è ancora possibile osservarla nel suo complesso, ma viene messo in risalto il taglio dei gruppi ottici a Led: all'anteriore sono previsti due elementi orizzontali per lato, mentre in coda c'è un aggressivo elemento unico che attraversa orizzontalmente la vettura. La, precedentemente ...

La prossima super berlina elettrica firmataha finalmente un nome. E' stato lo stesso marchio ad alte prestazioni britannico ad annunciarlo: si chiamerà, e verrà svelata in anteprima mondiale il prossimo 7 settembre. Nelle scorse ...Dopo il SUV Eletre, arriva, nome ufficiale della berlina ad alte prestazioni, prima del marchio, finora nota con Envya. Il cambiamento di, entrata dal 2017 nel gruppo cinese Geely , porta al secondo modello ...è il nome della nuova super car elettrica con la quale la casa automobilistica inglese intende fare concorrenza diretta alla Porsche Taycan . La nuova berlina elettrica sarà mostrata nel ...

Lotus' first electric sedan will be called the Emeya. The new model, until now known as the Type 133, will be revealed on September 7. The Geely-owned brand has published a brief teaser video on ...