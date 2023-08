Non solo non è credibile che i tre non si conoscessero, ma è probabile chesia stato "attirato, previo appuntamento, in una trappola, e poi brutalmente aggredito e ucciso". Lo scrive il Gip di Venezia, Alberto Scaramuzza , nell'ordinanza in cui dispone la ...è l'uomo che è stato ucciso in ascensore, nei giorni scorsi, a Mestre. Si è parlato di furto, poi si è scoperto che non è stato massacrato di botte perché voleva compiere un furto. L'...Potrebbe esser stato pianificato l'attacco che ha portato alla morte di, 32 anni, ammazzato di botte nell'ascensore di un condominio a Mestre. Accusati del reato sono i due cugini Radu e Marin Rasu, di 32 e 35 anni, trovati nell'ascensore assieme al ...

Lorenzo Nardelli, ucciso a calci e pugni a Mestre perché aveva sbagliato porta: doveva incontrare una donna ilmessaggero.it

Sarebbe stato colpito a morte con calci e pugni per aver imboccato la porta sbagliata, Lorenzo Nardelli, il 32enne trovato senza vita nell’ascensore di un condominio di via Rampa Cavalcavia, a Mestre, ...Morto per aver sbagliato scala e appartamento. Lorenzo Nardelli, il 32enne ucciso dai due cugini moldavi la sera dell’8 agosto, era nel palazzo di via Rampa Cavalcavia perché aveva un appuntamento con ...