L’ordine del tempo | recensione | non è la fine del mondo

(Di mercoledì 30 agosto 2023) I grandi eventi sorprendono. Ed è così che ci ritroviamo curiosi, per la prima volta dopo più di vent’anni, a vedere un nuovo film di Liliana Cavani in sala, in occasione del suo meritato Leone d’Oro alla Carriera al Festival di Venezia 2023. Sullo schermo, intanto, un altro evento, ben più terribile, sorprenderà le vite piuttosto normali di un gruppo di amici: l’arrivo di un asteroide gigantesco che sembra avere la Terra nella sua traiettoria. Il risultato sarebbe catastrofico e potrebbe portare all’estinzione della razza umana neldi pochi secondi. Grandi eventi che portano i loro protagonisti a fare il punto sulle loro esistenze: da un lato la celebrazione di una delle più importanti e sagaci registe italiane, un’autrice con una voce unica, che in passato ha regalato veri e propri capolavori come ad esempio I cannibali, Il portiere di notte e la miniserie ...