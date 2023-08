Londra - Salta la Zez comunale | cancellati i piani per l' area a emissioni zero del 2025

(Di mercoledì 30 agosto 2023)ha cancellato iper introdurre una zona a(detta Zez, "Emission Zone") riservata ai soli mezzi elettrici. La proposta, lanciata dall'attuale amministrazione nel 2018, prevedeva la creazione, nel centro della capitale britannica, di una Ztl per sole Bev, che avrebbe richiesto il pagamento di un ticket d'accesso ai veicoli conallo scarico: un po' come oggi accade ai mezzi più inquinanti che oggi devono attraversare la cosiddetta Ulez (Ultra Low Emission Zone), appena estesa per includere tutti i "borough" (borghi) della città e arrivata a chiedere 12,5 sterline (quasi 15 euro al giorno) a chi viaggia su auto che superano determinati limiti di NOx (non di CO2). Frena anche il premier. La Zez sarebbe sorta nel cuore diper ...

Londra ha cancellato i piani per introdurre una zona a emissioni zero (detta Zez, "Zero Emission Zone") riservata ai soli mezzi elettrici. La proposta, lanciata dall'attuale amministrazione nel 2018, ...