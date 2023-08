Lo rivela un' indagine realizzata sulla piattaforma ProntoPro

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Settembre è il mese della ripartenza: lavoro, scuola, impegni tornano in primo piano lasciando tutto il bello della vacanza nelle valigie da rimettere a posto. In questo bello c’era anche il rapporto di coppia: più tempo insieme, poca routine, nessuno stress hanno reso tutto più rilassante. Coppia di anziani gioca in spiaggia, il video è virale: «L’amore non ha età» X Rapporto di coppia, a settembre aumentano le richieste ...