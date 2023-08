LIVE Vuelta a España | tappa di oggi in DIRETTA | scatti e controscatti | ritiro per Dunbar

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA13.45 Per Fagundez oltre 2? di margine. 13.42 Il gruppo lascia spazio all’uruguaiano all’attacco. 13.40 Costretto alEddie: il capitano della Jayco AlUla era caduto nel tratto di trasferimento. 13.37 Parte Eric Antonio Fagundez (Burgos-BH). 13.35 Gruppo ancora compatto. 13.32 EF Education-EasyPost scatenata: ci prova anche l’elvetico Stefan Bissegger. 13.29 Ripartono gli. 13.26 Gruppo infatti nuovamente compatto dopo un’accelerazione. 13.23 Il gruppo ancora non sembra intenzionato a voler lasciare andare il tentativo all’attacco. 13.20 30” di margine per la coppia al comando. 13.18 Da dietro arriva anche l’australiano Jarrad Drizners (Lotto Dstny). 13.16 Tra i primi ad evadere lo ...