LIVE Vuelta a España | tappa di oggi in DIRETTA | Fagundez da solo in testa | il gruppo lascia fare

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.53 Quella diè una frazione alquanto movimentata, con tanti saliscendi fino agli ultimi venti chilometri. Ma con la fuga del, la frazione sembra ormai improntata per lo sprint finale. 14.50 Ora però la Alpecin-Deceuninck si è messa al lavoro, abbattendo il margine del fuggitivo di una cinquantina di secondi: ora è segnalato a 4’30”. 14.47 Il vantaggio di Eric Antoniorimane sempre attorno ai 5’20”. 14.44 Piccolo problema meccanico per la maglia rossa Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), che riparte immediatamente. 14.41 C’è la Alpecin-Deceuninck di Kaden Groves al’andatura inper tenere sotto controllo il ...