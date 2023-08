LIVE Sinner-Hanfmann | US Open 2023 in DIRETTA | giocatori in campo | tra poco si parte!

(Di mercoledì 30 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01:09 E’ in corso ora il riscaldamento, manca veramente pochissimo al via della cavalcata dell’azzurro nella Grande Mela! 01:07 Il tedesco ha vinto il sorteggio e ha deciso di iniziare in risposta, sarà quindi l’azzurro a partire al servizio. 01:05 Eccoeffettuare il loro ingresso nel mastodontico e avveniristico “Louis Armstrong Stadium”! 01:03 Punti forti e punti deboli diormai gli conosciamo a mena dito,invece è dotato di un grande servizio, di un’ottima diagonale di rovescio e di un’insidiosa smorzata. Il tedesco proverà a far muovere, che dovrà essere abile a togliergli il tempo, chiave per metterlo in estrema difficoltà. 01:00 Sulla carta il tedesco non ha le armi tecniche e le ...

Sette gli azzurri in campo tra cui Berrettini alle 17 e Sinner nella notte. Spicca anche la sfida sull'Arthur Ashe Stadium tra Giorgi e Pegula, preceduta da Medvedev - Balazs.

Poker di azzurri in campo martedì per il primo turno degli Us Open, ultimo Slam del 2023, dotato di un montepremi record di 65 milioni di ... Sette gli azzurri in campo tra cui Berrettini alle 17 e Sinner nella notte. Spicca anche la sfida sull'Arthur Ashe Stadium tra Giorgi e Pegula, preceduta da Medvedev-Balazs.