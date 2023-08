LIVE Sinner-Hanfmann 6-3 3-0 | US Open 2023 in DIRETTA | doppio break di vantaggio per il classe 2001

(Di mercoledì 30 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Il tedesco non riesce a preparare in tempo il rovescio in uscita dal servizio. AD-40 ACE al centro per. 40-40 PAZZESCA RISPOSTA ANTICIPATA DI ROVESCIO LUNGOLINEA DI JANNIK! 40-30 Errore in manovra di, che sente di nuovo il fiato dell’azzurro sul collo. 40-15 Accelerazione di dritto e discesa a rete vincente per il n.54 al mondo. 30-15 Non riesce ad abbassarsi correttamente sulle gambe il tedesco che perde il controllo del colpo successivo. 30-0 Servizio e rovescio incrociato per il teutonico. 15-0 ACE. 4-0 Game! Gioco velocissimo per l’azzurro, che con un’altra prima a traiettoria esterna porta a casa il quinto game consecutivo. 40-15 Prima vincente per il...

Sette gli azzurri in campo tra cui Berrettini alle 17 enella notte. Spicca anche la sfida sull'Arthur Ashe Stadium tra Giorgi e Pegula, preceduta da Medvedev - Balazs. US Open, le quote di ...Speciale US Open su SuperTennisSCORE L'ORDINE DI GIOCO DELLA SECONDA GIORNATA TABELLONE ... Chi vince questo incontro troverà poi al secondo turno il vincente della sfida tra Jannike ......18 sul Centrale) (1) Alcaraz vs Koepfer (2° match dall'1 sul Centrale) Hanfmann vs (6)(... Risultati, aggiornamenti, statistiche, approfondimenti e video anche su Sky Sport 24, sull'App di ...

LIVE Sinner-Hanfmann, US Open 2023 in DIRETTA: insidia tedesca nella notte OA Sport

