LIVE – Sampdoria-Venezia 1-0 | Serie B 2023 2024 DIRETTA

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Alle 20:30 di oggi, mercoledì 30 settembre,scenderanno in campo in occasione della terza giornata di. Il turno infrasettimanale offre subito uno scontro diretto tra due delle retrocesse delle due scorse stagioni di A. “Ilè forte, la Samp ha voglia di riscatto”, le parole di Andrea Pirlo che cerca la vittoria dopo il passo falso casalingo contro il Pisa al Ferraris. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco della partita. COME SEGUIRLA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F51-0 (46? Pedrola) 72? Ammonito La Gumina. 70? Assaltocol super tridente: Pohjanpalo, Olivieri, ...

Descrizione gol: vantaggiodopo 1 minuto della ripresa con Pedrola freddo a ricevere un cross basso in area dalla sinistra di Delpaoli verso il secondo palo e conclusione in diagonale ...Genova.Inizio di stagione difficile per i rossoverdi di Lucarelli, che hanno perso per 2 - 1 sia contro lasia contro il Catanzaro. É andata al di sotto delle aspettative anche per i grigiorossi ...

Sampdoria-Venezia 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...La Sampdoria ospita il Venezia a Marassi, per la seconda partita in casa consecutiva. Dopo la vittoria a Terni nel turno inaugurale, nel debutto a Marassi i blucerchiati sono stati sconfitti dal Pisa.