LIVE – Sampdoria-Venezia 0-0 | Serie B 2023 2024 DIRETTA

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Alle 20:30 di oggi, mercoledì 30 settembre,scenderanno in campo in occasione della terza giornata di. Il turno infrasettimanale offre subito uno scontro diretto tra due delle retrocesse delle due scorse stagioni di A. “Ilè forte, la Samp ha voglia di riscatto”, le parole di Andrea Pirlo che cerca la vittoria dopo il passo falso casalingo contro il Pisa al Ferraris. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco della partita. COME SEGUIRLA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F50-0 12? Pedrola mette in mezzo, spazza la difesa dei lagunari. E’ dominio dei ragazzi di Pirlo fin qui. 8? Sono sempre i ...

La terza giornata di Serie B prosegue con altre quattro sfide: laaffronta il Venezia, al San Nicola il Bari ospita il Cittadella, mentre lo Spezia fa visita al Catanzaro. Chiude il programma di oggi Ternana - Cremonese. Diretta Gol su Sky Sport SummerGenova. Pirlo cambia diversi elementi rispetto alla partita col Pisa come preannunciato nella vigilia di questo- Venezia . La Gumina resta in panchina, al suo posto De Luca, ma non è l'unica novità: dal primo minuto tornano Ricci e Borini. C'è spazio anche per Ghilardi al posto di Ferrari. Fuori ...Su tutte, la sfida del Ferraris tra lae il Venezia , due squadre con grandi velleità di promozione. Bari - Cittadella è insidiosa per i padroni di casa andati a un passo dalla Serie A e ...

La Sampdoria ospita il Venezia a Marassi, per la seconda partita in casa consecutiva. Dopo la vittoria a Terni nel turno inaugurale, nel debutto a Marassi i blucerchiati sono stati sconfitti dal Pisa.(Parma Live) Se ne è parlato anche su altri media La probabile formazione della Sampdoria per la partita con il Venezia secondo Il Secolo XIX: Depaoli mezzala, De Luca al centro del tridente La ...