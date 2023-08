LIVE Equitazione | Europei salto 2023 in DIRETTA | in corso la prima prova a squadre A breve toccherà ad Emanuele Gaudiano

Leggi su oasport

13.42 Ora tocca a un'altra delle formazioni favorite: la Germania. Sul campo di gara c'è Gerrit Nieberg in sella a Ben 431. 13.41 Hutton commette due errori chiudendo a 85.34. 13.39 La rappresentante norvegese chiude a 78.20, con un errore. Ora si torna alla. E' la volta della Gran Bretagna: Samuel Hutton che monta Oak Grove's Laith. 13.37 Ora tocca allaconcorrente che compete a titolo individuale: la norvegese Victoria Gulliksen in sella a Equine America Papa Roach. 13.36 Wilma Hellström 74.98 (Svezia – Cicci BJN): pernetto. E' momentaneamente seconda. 13.34 Attenzione perché è il momento della Svezia, una delle favorite per le medaglie. Ora è in gara Wilma Hellström che monta Cicci BJN. 13.34 Lento e poco ...